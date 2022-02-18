Москва, 18 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, заявил 18 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

«Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам», — сказал Песков.

Он добавил, что на совещании обсуждалось также развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

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