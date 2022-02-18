В США из-за ДТП, в которые попало 100 автомобилей, закрыли автомагистраль
Эль-Пасо, США, 18 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В результате многочисленных ДТП, в которые попало свыше 100 транспортных средств, в американском штате Иллинойс около города Эль-Пасо была закрыта автомагистраль между штатами. Об этом 18 февраля сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.
«I-39 (автомагистраль — ред.) <…> будет закрыта примерно на 12 часов из-за многочисленных аварий с участием более 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Также указывается, что сотрудники полиции ведут работу по обеспечению безопасного сопровождения водителей в пункты, где они смогут согреться.
Отметим, ранее местная полиция выпустила предупреждение о том, что из-за снегопада и метели ухудшатся видимости и условия передвижения автотранспорта.