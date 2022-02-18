Москва, , 14:18 — REGNUM Западный истеблишмент ставит своей задачей уничтожить политическое руководство России. Об этом 18 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам депутата, подобные устремление западных элит выдают их же собственные заявления.

«Всегда нужно слушать руководство. Руководство обычно стратегические намерения излагает понятным языком. Что сказал Джо Байден? Он сказал: наша цель не Украина, наша цель — демократия во всем мире. Российские власти не признаются Западом, как демократические. Значит, с точки зрения Запада, российские власти должны быть уничтожены», — сказал Делягин.

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