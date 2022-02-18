Барнаул, , 14:25 — REGNUM Сельские предприниматели Алтайского края при поддержке нацпроекта «Малый и средний бизнес» обновили оборудование в торговых объектах. Речь идет о грантовой поддержке. Подробности корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Сельский магазин Юлия Безуглова © ИА REGNUM

В прошлом 2021 году грантовой поддержкой на условиях софинансирования собственных расходов могли воспользоваться предприниматели, которые осуществляют деятельность в следующих сферах: общественное питание и придорожный сервис в сельских территориях; индустрия детских товаров; ремесленное мастерство; развитие торговли, врачебной практики, сети пунктов технического осмотра автотранспортных средств в сельских территориях региона.

В частности, индивидуальный предприниматель Юрий Дукачев на грант в размере 860 742 рубля намерен заняться обновлением торгового и холодильного оборудования в магазине в селе Николаевка Петропавловского района.

«Для меня такая помощь была очень своевременной, потому что я еще до получения государственной поддержки решил заняться ремонтом магазина, который расположен в небольшом селе Николаевка. Всего у меня сеть торговых объектов, уверен, что посетители николаевского магазина довольны и интерьером, и новым холодильным оборудованием, в котором хранятся продукты», — пояснил предприниматель.

«Любой кризис открывает окно возможностей, может иногда малому и среднему бизнесу даже выгоднее сменить сферу деятельности или переформатировать свою работу, отвечая реалиям рынка. Здесь выигрывают как сами предприниматели, так и потребители их услуг и товаров. Ведь известно, что потребитель всегда голосует рублем.

Необходимо поддерживать тех, кто действительно работает, обновляет основные фонды, создаёт новые рабочие места. Государство держит руку на пульсе и оказывает инициативным предпринимателям помощь, в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, либо представляя гранты на развитие бизнеса», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» также предусматривается поддержать грантовыми средствами приоритетные направления сферы малого и среднего бизнеса, уделив особое внимание развитию бизнеса в селах края.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство"призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Для снижения налоговой нагрузки введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО.