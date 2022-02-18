Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Один из избивших двух жительниц Екатеринбурга мигрантов оказался злостным нарушителем. Об этом пишут СМИ.

Изолятор и нарушитель

Цуканов М.В

По данным Е1.ru, в свои 17 лет он уже получил условный срок. Это произошло в декабре. Однако на учёт он не встал. Кроме того, у него уже закончился срок действия визы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на женщину и её дочь произошло 11 февраля. Одного из соучастников, как раз этого подростка, суд уже отправил в СИЗО. Поддержать преступника пришла целая толпа родственников и представителей диаспоры.

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