Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Один из избивших двух жительниц Екатеринбурга мигрантов оказался злостным нарушителем. Об этом пишут СМИ.

Цуканов М.В Изолятор и нарушитель

По данным Е1.ru, в свои 17 лет он уже получил условный срок. Это произошло в декабре. Однако на учёт он не встал. Кроме того, у него уже закончился срок действия визы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на женщину и её дочь произошло 11 февраля. Одного из соучастников, как раз этого подростка, суд уже отправил в СИЗО. Поддержать преступника пришла целая толпа родственников и представителей диаспоры.