Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM Американская актриса Лили Джеймс впервые публично подтвердила свои отношения с бас-гитаристом Queens of the Stone Age Майклом Шуманом. Об этом пишет E! 18 февраля.

Лили Джеймс Скриншот видео на YouTube

Как отмечает СМИ, слухи о романе Джеймс и Шумана появились ещё в 2021 году — тогда пару заметили папарацци. Однако артисты не комментировали ситуацию. А 18 февраля 2022 года Джеймс опубликовала серию фотографий с отдыха — в один из кадров попал музыкант.

https://www.instagram.com/p/CaFsyXHMLdY/

Ранее Лили Джеймс высказалась относительно проблем социальных сетей, которую подняли создатели сериала «Пэм и Томми», где актриса исполнила главную роль. «Я считаю, что у каждого есть возможность высказаться в Twitter, но при этом никто на самом деле не несёт ответственности за свои слова, поэтому это действительно опасно. Вы можете использовать своё мнение, чтобы публично «уничтожить» кого-то. Это может быть действительно токсичной средой», — считает артистка.

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