Лима, , 14:11 — REGNUM Бывший глава бразильской компании Odebrecht будет допрошен в марте перуанскими прокурорами. Об этом заявил координатор расследований коррупционных дел, связанных с компаниями Бразилии в Перу, сообщает Prensa Latina.

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Прокурор Рафаэль Вела заявил, что допрос Марсело Одебрехта будет касаться контракта на строительство газопровода на юге Перу. Экс-главу компании планируют допросить 16 марта в бразильском городе Сан-Паулу, что является частью соглашения о сотрудничестве компании в обмен на более мягкое судебное отношение.

По его словам, благодаря таким соглашениям информация о коррупционных делах «продолжает поступать», и отметил, что допрос Одебрехта поможет расследованию контракта на строительство газопровода. По этому делу на сегодняшний день проходят бывший президент Перу Ольянта Умала, его жена Надин Эредиа и его партия.

Он напомнил, что через четыре дня начнется первый процесс по делу о коррупции в компании Odebrecht, в котором Умала и Эредиа возглавляют список обвиняемых в сговоре и отмывании денег с избирательных фондов, полученных тайно от Odebrecht.

После длительного расследования прокуратура требует 20 лет тюрьмы для Умалы и 26 лет и пять месяцев для Эредиа.