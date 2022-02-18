Йошкар-Ола, , 14:11 — REGNUM Суд в Марий Эл вынес приговор в отношении 46-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Медведевский» и 32-летнего бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Медведевский» по статье о получении взятки группой лиц в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Взятка sajinka2

Установлено, что бывшие полицейские проводили мероприятия с целью изобличения гражданина, который вымогал деньги у нескольких человек. Выполнив все необходимое, они предложили ему дать взятку в размере 150 тыс. рублей для не привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. В апреле 2021 года мужчина передал бывшим правоохранителям 100 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по республике.

В ходе расследования было проведено четыре фоноскопических, две лингвистических, генетическая экспертизы, исследование при помощи полиграфа, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили семь томов.

Приговором суда бывший старший оперуполномоченный получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй осужденный — 7,5 года в колонии строгого режима. Оба они лишены званий и права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии по ходатайству следствия был заключен под стражу старший оперуполномоченный УНК (Управления наркоконтроля) МВД по республике, подозреваемый в получении взятки. По данным следствия, в феврале текущего года майор полиции получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью 85 тыс. рублей от двоих наркопотребителей.

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