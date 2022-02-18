Омск, , 14:11 — REGNUM Ещё десять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии, по данным оперштаба, в Омской области умерли 3760 человек с COVID-19.

Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1994 носителя коронавируса, выздоровели 2654 человека. Госпитализация потребовалась 312 пациентам.

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