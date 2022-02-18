Ташкент, , 14:10 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Узбекистану льготного кредита в размере 50 млн долларов. Об этом 18 февраля сообщает Газета.уз.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

По данным журналистов, финансирование выделяется на реализацию пятилетнего проекта по модернизации национальной системы статистики.

Подчеркивается, что проект поможет улучшить потенциал Государственного комитета Узбекистана по статистике в области производства и распространения статистической информации в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

«Проект также поддержит мероприятия по переходу Госкомстата от бумажного оборота к сбору и распространению данных на электронных носителях», — говорится, в частности, в публикации.