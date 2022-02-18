Москва, , 14:10 — REGNUM Российский бизнес не хочет мириться со снижением доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Сахарная компания «Столица» Андрей Корнюшенко, комментируя уменьшение размера упаковки продуктов питания на фоне роста цен.

Продукты

«Размер упаковки начали уменьшать после кризиса 2008 года, но тогда это делали мелкие предприятия, чтобы сократить издержки.

В этой ситуации покупатели считают себя обманутыми. На упаковках вес и объем указан мелким шрифтом, не всегда его можно рассмотреть.

При росте затрат на сырье производители не только уменьшают объемы продукции, но и добавляют в свои изделия пищевые добавки, чтобы уменьшить себестоимость.

Сегодня все производители вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы сохранить объемы продаж», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что производители продуктов в РФ уменьшают размер упаковки товаров, сохраняя их прежнюю стоимость, к этому компании подталкивают рост издержек и чувствительность потребителей к ценам.

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