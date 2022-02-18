Москва, 18 февраля 2022, 14:10 — REGNUM Российский бизнес не хочет мириться со снижением доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Сахарная компания «Столица» Андрей Корнюшенко, комментируя уменьшение размера упаковки продуктов питания на фоне роста цен.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что производители продуктов в РФ уменьшают размер упаковки товаров, сохраняя их прежнюю стоимость, к этому компании подталкивают рост издержек и чувствительность потребителей к ценам.
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