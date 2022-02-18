Москва, , 14:07 — REGNUM Минфин изучает мировую практику налогообложения операций с криптовалютой, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы изучаем опыт других стран, и здесь, может быть, либо вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране — в Казахстане, либо это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится стадии обсуждения», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Пока что Минфин и ЦБ пытаются сблизить свои позиции, чтобы выработать законопроект, регулирующий криптовалюту в РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне прошло заседание рабочей группы в Госдуме, участники предложили начать с закрепления понятий в сфере майнинга и криптовалюты.

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