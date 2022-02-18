Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Екатеринбурге отправили в СИЗО одного из мигрантов, которые 11 февраля избили женщину и её дочь. Поддержать его пришла целая толпа родственников и представителей диаспоры, пишут СМИ.

СИЗО

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решение вынес Железнодорожный райсуд города. Меру пресечения для ещё одного задержанного пока не определили.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 11 февраля. По горячим следам полицейские задержали только одного из нападавших. Второй был пойман только после разразившегося федерального скандала.

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