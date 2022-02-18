Москва, , 14:09 — REGNUM Запад не готов мириться с существованием России в любой форме. Об этом 18 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Запад воспринимает существование России, как абсолютно неприемлемую угрозу своему существованию. В его понимании, Россия должна быть уничтожена, как в США XIX века должны быть уничтожены индейцы. Просто потому, что их существование неприемлемо», — сказал Делягин.

По его словам, нерешительная позиция России в вопросе защиты Донбасса принимается на Западе за слабость, что подталкивает его к провокациям против Москвы.

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