Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Представители педагогического сообщества Санкт-Петербурга считают девятилетнюю студентку психологического факультета МГУ Алису Теплякову общественным феноменом, за которым необходимо пристальное наблюдение.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

Напомним, Алиса Теплякова сдала ЕГЭ наравне с выпускниками 11-х классов и поступила в МГУ на психфак. Несколько дней назад вундеркинд получила сертификат Центра развития педагогики Петербурга о том, что она теперь является «педагогом-психологом». Эта история вызывает общественный резонанс, многие считают, что родители девочки просто используют её способности в своих целях.

«Можно рассматривать в качестве исключения вот такой пример, когда ребёнок в свои девять лет может быть и психологом, и педагогом, но это скорее исключение из правил, и к этому опыту нужно подходить очень и очень аккуратно», — заявила 18 февраля директор школы № 619 Калининского района Петербурга Ирина Байкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Байкова отметила, что при работе с Алисой Тепляковой следует учитывать психо-возрастные особенности ребёнка и этику взаимоотношений. Байкова считает, что если девятилетний ребёнок придёт работать в образовательные учреждения как психолог, то, с учетом её возраста, непонятно, кто сможет прийти к ней на консультацию, чтобы рассказать о своих переживаниях и проблемах.

С педагогом согласен и ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Тарасов. Он уверен, что каждый человек должен пройти определённый этап в своём развитии, чтобы получить необходимый жизненный опыт.

«Конечно, будем наблюдать за этой историей и за биографией. И пожелаем, конечно успехов, — подытожил Сергей Тарасов. — Надеемся, что у девочки всё будет хорошо».

Читайте также: Студентке МГУ 9-летней Алисе Тепляковой предложили вернуться в школу

Читайте также: Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой пояснил ситуацию с экзаменами