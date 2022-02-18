Москва, 18 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Москва является самым освещённым городом России и входит в первую пятёрку городов мира по этому показателю. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы со ссылкой на доклад Минэкономразвития России о состоянии энергосбережения в России в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые фонари на Остоженке

По данным департамента, столицу России в вечернее время освещают 659 тыс. светильников, в том числе 350 тыс. используются для ландшафтного и архитектурного освещения, остальные — для функционального освещения городских улиц.

В 2020 году общее количество светильников в городе выросло на 5,6%. При этом расход энергии снизился на 1,4% за счёт дооснащения светильников контроллерами. Доля светодиодных фонарей в Москве составляет 21,3%.

«В настоящее время столица входит в топ-5 российских регионов по объёму бюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эти принципы заложены во все инфраструктурные программы города Москвы», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.