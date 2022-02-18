Яшкульский район, Калмыкия, , 14:05 — REGNUM В Калмыкии из-за пожара на электроподстанции «Яшкуль-2» без света остались жители посёлка Яшкуль с населением 80 037 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент случился вечером 17 февраля на улице Клыкова в посёлке Яшкуль. На территории подстанции загорелась изоляционная резиновая шина на масленом высоковольтном выключателе. Площадь пожара составила 6 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Аварийные работы были завершены в тот же вечер. Электроснабжение в посёлке Яшкуль восстановлено в полном объёме.