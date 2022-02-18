Додома, , 14:02 — REGNUM Гражданин Болгарии Мартин Петров покорил высочайшую точку Африки — стратовулкан Килиманджаро на северо-востоке Танзании с целью привлечь внимание международной общественности к проблемам детей Кении. Об этом 18 февраля сообщает БНР.

Килиманджаро Paul Shaffner

Согласно официальной информации, конкретной целью экспедиции М. Петрова был сбор средств на открытие учебного центра для детей-сирот и детей из неполных семей в одной из кенийских провинций. Девиз альпиниста — «Не все могут подняться в горы, но все могут помочь!», растиражирован на его плакатах и памятных открытках.

«Именно таким образом я хочу внести свой вклад в образование подрастающего поколения Кении», — резюмировал энтузиаст.

Килиманджаро — единственная точка Африки, где есть снег. Восхождение на вершину горного образования сопряжено с рядом опасностей. Лишь около 40% альпинистов достигают высшей точки структуры — Пика Ухуру.