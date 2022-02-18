Вологда, 18 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На Вологодчине в 2022 году из аварийного жилья будут расселены более тысячи человек, сообщает региональное правительство.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос ветхого жилья

«В 2019, 2020 и 2021 годах уже расселено 30,9 тысяч квадратных метров жилищного фонда и 1850 человек. В 2022 году планируется расселить еще порядка 20 тысяч квадратных метров жилья и переселить 1160 человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за год хотят расселить 100 тысяч ветхих «квадратов».