Ижевск, , 14:00 — REGNUM Представители лесничества в Увинском районе обратились в полицию, сообщив о незаконной рубку хвойных и лиственных деревьев на участке Уватуклинского лесничества, относящегося к категории защитных лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконная рубка Пресс-служба управления МВД по Удмуртии

По предварительной оценке, сумма ущерба лесного хозяйства составила около 1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

В результате проведенных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый в вырубке деревьев 64-летний местный житель. Полицейские установили, что древесину мужчина собирался использовать в личном хозяйстве.

«Данное деяние наказывается штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо лишением свободы на срок до 7 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января текущего года отдел полиции Сюмсинского района пришло сообщение о незаконной рубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны. Ущерб лесному хозяйству составил 4,982 млн рублей.

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