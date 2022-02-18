18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

О причинах обострения в Донбассе, а также в отношениях между Россией и Западом и о пользе медиаистерии вокруг мифического вторжения РФ на Украину.

Роман Проценко, , 14:37 — REGNUM Запад решил устроить себе маленькую победоносную войну. Вероятно, в результате падения рейтинга действующих политиков и спада в экономике из-за ограничительных мер против коронавируса возникла необходимость навязать иную повестку общественному мнению стран Северной Америки и Евросоюза.

Правдивая ложь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Запад героически решил победить Россию в её стремлении обязательно вторгнуться на территорию Украины. Лидеры европейских государств поспешили продемонстрировать свои посреднические услуги и сдержать военный натиск Российской Федерации на Украину.

Но итогом выдуманного виртуального нападения России и эффективного ее сдерживания Западом стало нежелание Кремля получать какие-либо устные гарантии. Никаких джентльменских соглашений, любые гарантии безопасности должны быть подкреплены только подписанными документами.

Впервые российское руководство призвало вернуть границы блока НАТО к состоянию на период 1997 года. И теперь, независимо от того, как закончится информационная кампания вокруг войны России с Украиной, главным требованием России к Западу может быть перемещение границ Североатлантического альянса к предыдущим рубежам. Невозможность выполнения западными странами данного требования означает в дальнейшем отсутствие уступок России в международных вопросах.

Долгосрочные контракты на поставки российских энергоносителей, отмена контрсанкций, экономические соглашения, открытие российского рынка для европейских производителей, тендеры на строительство, поставку услуг и многое другое могут и должны рассматриваться нами через призму принадлежности конкретной страны к враждебному России блоку НАТО. Также в этом плане необходимо отмечать, является ли конкретное иностранное юридическое лицо плательщиком налогов в бюджет страны, входящей в блок НАТО, и, соответственно, причастно ли, таким образом, это лицо к финансированию Североатлантического альянса. Это означает экономические потери стран и их производителей, входящих в западный военный блок.

Военные учения стран НАТО, в которых принимали участие Грузия и Украина (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сама выдуманная информационная кампания показала четкое нежелание западных стран оплачивать Украине войну с Россией и принимать какое-либо участие в военном конфликте против неё. Экономически давить на Россию и терять дополнительную прибыль тоже никто не хочет.

В западных СМИ «грозная Россия» за счет нагнетания истерии, не произведя не единого выстрела, превратилась в ещё более мощного и страшного злодея. Тем самым в глазах западной общественности возникла необходимость ещё более прислушиваться к российским национальным интересам, а не игнорировать их.

Вероятность военного вторжения России на Украину (которую нагнетали иностранные СМИ) создает дополнительные козыри для России на внешнеполитическом фронте, не связанном с данным регионом. Мы всегда можем сказать, что если вы, коллективный Запад, не будете идти на уступки по ряду вопросов, то мы обязательно «нападём» на Украину. Будут уступки — не нападём.