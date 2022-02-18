Москва, , 13:59 — REGNUM Российские спецслужбы, несмотря на то, что их не так много, как в Соединенных Штатах, действуют очень эффективно, президенту России Владимиру Путину представляется реальная картина. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Что касается разведслужбы США, там в США очень много различных. В России у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее у президента России», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько информирован Путин и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков ответил на вопрос, как спится российскому лидеру на фоне информации об обострении обстановки в Донбассе.

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