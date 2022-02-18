Москва, 18 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Наведением порядка в сфере платного онлайн-коучинга займется межфракционная рабочая группа в Госдуме, но полностью решить проблему инфоцыган на уровне закона невозможно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Первые шаги в этом направлении должны сделать образовательные платформы», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

По его мнению, люди должны понимать, что качественное онлайн-образование возможно только на специализированных площадках: бизнес-тренеров нужно искать не в соцсетях, а на специализированных платформах.

«Именно поэтому от индустрии онлайн-образования сегодня нужна активная позиция по противодействию инфоцыганам, ведь это сегодня главная угроза, которая дискредитирует всю отрасль», — полагает депутат.

«Положительных примеров саморегуляции в российской джиджитал-среде всё больше. Это и антипиратский меморандум, меморандум против фейков, альянс по защите детей в цифровой среде. Российский EdTech тоже должен прийти к внутреннему согласию — чтобы реализовать запрос общества на качественное образование без каких-то подводных камней», — напомнил Горелкин.

В Госдуме готовы поддержать любой формат, который будет эффективным — хоть альянс, хоть меморандум.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов просит вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития.