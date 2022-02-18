Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя, который пытается заманить в машину детей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ребенок

(сс)kheinz

Неизвестный пригласил в машину ребенка якобы чтобы подвезти. Однако у мужчины ничего не вышло. Мальчику удалось убежать. Родители ребенка подали заявление в полицию. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего.

Родители школьников обеспокоены ситуацией. Они опасаются за жизни детей. Информация о подозрительном человеке распространяют в родительских чатах, сообщают СМИ. Водитель находился за рулем серой «Волги».