Черноземельский район, Калмыкия, 18 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Калмыкии три человека пострадали в результате ДТП на трассе Комсомольский — Артезиан, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился в Черноземельском районе вечером 17 февраля. На втором километре автодороги Комсомольский — Артезиан опрокинулся легковой автомобиль. Спасатели оказали помощь троим пострадавшим.

На месте происшествия работали силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.