Лима, 18 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Анибаль Торрес предложил вооружить муниципальных дружинников (также известных как serenazgo) для участия в борьбе с преступностью. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Человек без оружия не может противостоять преступнику, который вооружен, поэтому после подготовки и отбора члены серенасго также должны быть вооружены», — сказал Торрес.

Министр обороны ХосеЛуис Гавидиа согласился с тем, что представители серенасго должны использовать оружие, и отметил, что вооруженные силы, которые поддерживают полицию в условиях чрезвычайного положения в Лиме, готовы обучить дружинников.

В свою очередь, Координационный комитет правозащитных организаций выступил с заявлением, в котором предупреждает, что согласно международным параметрам, государство может разрешить применение силы только должным образом подготовленным агентам, а это требование в данном случае не соблюдено.

В организации напомнили о злоупотреблениях, актах дискриминации и насилия со стороны представителей серенасго, которые объясняются отсутствием у них подготовки и контроля, и, по мнению представителей комитета, ситуация будет более опасной, если они будут использовать огнестрельное оружие.