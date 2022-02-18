Бухарест, 18 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Правительство Румынии подписало указ о закупке 476 пожарных автомобилей, которые придут на смену действующим устаревшим моделям указанных специализированных транспортных средств. Об этом 18 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета при поддержке ряда коммерческих фондов.

«Во многих регионах [Румынии] автопарк пожарных частей не менялся на протяжении последних сорока лет, многие системы ежедневно выходят из строя, — резюмировал глава Департамента чрезвычайных ситуаций при МВД Румынии Раед Арафат. — Необходимо кардинальное обновление, вплоть до каждой автомобильной детали».

Ранее официальный Бухарест санкционировал покупку 12 вертолетов и 2 самолетов пожарной авиации, а также многоцелевых морских катеров. Детали контрактов не разглашаются.