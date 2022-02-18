Москва, 18 февраля 2022, 13:55 — REGNUM Центробанк РФ планирует создать «платформу согласий», благодаря которой каждый клиент банка сможет в рамках системы единого окна отозвать у банка свое согласие на обработку персональных данных. Возможность отзыва согласия представляется актуальной для многих российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России», председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Персональные данные под защитой
Персональные данные под защитой
Pxhere.com
«Это важно, поскольку нередки случаи, когда базы данных попадают от банков частным лицам и продаются мошенникам, после чего гражданам поступают звонки от «менеджеров банка» или различные фишинговые предложения.
Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в наше время остается актуальной проблемой для большинства российских банков. Информация о личной, индивидуальной или семейной жизни человека всегда имела большую ценность.
Попав в руки мошенников, персональная информация превращается в орудие преступления, в руки инсайдера — товар для продажи конкуренту, в руки уволенного сотрудника — в средство мщения. Именно поэтому персональные данные нуждаются в самой серьезной защите.
Плюсом создание данной платформы станет и для самих банков, поскольку, как отмечают эксперты это позволит существенно упростить клиентский путь, а банки смогут получать объективную информацию в максимально короткий срок и существенно сократят сроки обслуживания клиентов.
Вместе с тем, реализация данного проекта будет неизбежно сопряжено с определенными сложностями, поскольку каждый банк будет нести определенные финансовые и технологические затраты по внедрению соответствующей системы.
Кроме того, существуют преграды на уровне законодательства, так как концепция либо должна быть приведена в соответствие с положениями ФЗ «О персональных данных», либо должны быть внесены соответствующие изменения в закон.
Вместе с тем, несмотря на очевидные плюсы данной системы с обеих сторон, предстоит решить вопрос безопасности персональных данных, поскольку появление угроз безопасности может быть связано как с преднамеренными действиями злоумышленников, так и с непреднамеренными действиями персонала или пользователей информационной системы персональных данных.
Причинами утечки персональных данных через персонал банка могу выступать:
— отсутствие персональной ответственности должностных лиц банка за сохранность конфиденциальных сведений;
— допуск к конфиденциальным сведениям необоснованно широкого круга лиц;
— нарушение правил специального делопроизводства;
— нарушение пропускного режима;
— отсутствие должностного контроля над соблюдением режима защиты персональных данных как конфиденциальной информации;
— безалаберное отношение должностных лиц к защите персональных данных.
Любая компания, ежедневно осуществляющая обработку электронных персональных данных посредством использования портативных устройств, компьютеров, серверов, интернет-ресурсов, подвергается рискам кибератак. Банковские организации не стали исключением.
Киберриски могут быть различными: от потери информации на одном ноутбуке до атак, связанных с функционированием систем вычислений, порождающих сбой в работе информационных систем или взлома веб-сайта.
Потеря или утечка персональных данных может привести к штрафам и нанести ущерб репутации организации. Хакерские атаки могут вызвать остановку работы серверов, как следствие, банк несет убытки (упущенная прибыль) и теряет доверие клиентов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ разрабатывает единую платформу учета персональных данных клиентов банков, на которой бы учитывались данные биометрии, номера телефонов, адреса, геолокации и т. д.

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