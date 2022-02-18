Москва, 18 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Центробанк РФ планирует создать «платформу согласий», благодаря которой каждый клиент банка сможет в рамках системы единого окна отозвать у банка свое согласие на обработку персональных данных. Возможность отзыва согласия представляется актуальной для многих российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России», председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Pxhere.com Персональные данные под защитой

«Это важно, поскольку нередки случаи, когда базы данных попадают от банков частным лицам и продаются мошенникам, после чего гражданам поступают звонки от «менеджеров банка» или различные фишинговые предложения.

Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в наше время остается актуальной проблемой для большинства российских банков. Информация о личной, индивидуальной или семейной жизни человека всегда имела большую ценность.

Попав в руки мошенников, персональная информация превращается в орудие преступления, в руки инсайдера — товар для продажи конкуренту, в руки уволенного сотрудника — в средство мщения. Именно поэтому персональные данные нуждаются в самой серьезной защите.

Плюсом создание данной платформы станет и для самих банков, поскольку, как отмечают эксперты это позволит существенно упростить клиентский путь, а банки смогут получать объективную информацию в максимально короткий срок и существенно сократят сроки обслуживания клиентов.

Вместе с тем, реализация данного проекта будет неизбежно сопряжено с определенными сложностями, поскольку каждый банк будет нести определенные финансовые и технологические затраты по внедрению соответствующей системы.

Кроме того, существуют преграды на уровне законодательства, так как концепция либо должна быть приведена в соответствие с положениями ФЗ «О персональных данных», либо должны быть внесены соответствующие изменения в закон.

Вместе с тем, несмотря на очевидные плюсы данной системы с обеих сторон, предстоит решить вопрос безопасности персональных данных, поскольку появление угроз безопасности может быть связано как с преднамеренными действиями злоумышленников, так и с непреднамеренными действиями персонала или пользователей информационной системы персональных данных.

Причинами утечки персональных данных через персонал банка могу выступать:

— отсутствие персональной ответственности должностных лиц банка за сохранность конфиденциальных сведений;

— допуск к конфиденциальным сведениям необоснованно широкого круга лиц;

— нарушение правил специального делопроизводства;

— нарушение пропускного режима;

— отсутствие должностного контроля над соблюдением режима защиты персональных данных как конфиденциальной информации;

— безалаберное отношение должностных лиц к защите персональных данных.

Любая компания, ежедневно осуществляющая обработку электронных персональных данных посредством использования портативных устройств, компьютеров, серверов, интернет-ресурсов, подвергается рискам кибератак. Банковские организации не стали исключением.

Киберриски могут быть различными: от потери информации на одном ноутбуке до атак, связанных с функционированием систем вычислений, порождающих сбой в работе информационных систем или взлома веб-сайта.

Потеря или утечка персональных данных может привести к штрафам и нанести ущерб репутации организации. Хакерские атаки могут вызвать остановку работы серверов, как следствие, банк несет убытки (упущенная прибыль) и теряет доверие клиентов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ разрабатывает единую платформу учета персональных данных клиентов банков, на которой бы учитывались данные биометрии, номера телефонов, адреса, геолокации и т. д.

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