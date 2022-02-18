Курск, 18 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Москве прошло заседание организационного комитета по созданию на территории Курской области Мемориального комплекса «Курская битва». Как сообщает ИА REGNUM, на международный творческий конкурс по созданию проекта мемориального комплекса поступило 17 работ из разных регионов России и из Германии.

Курская битва

Члены комитета сочли, что проекты мемориала необходимо доработать. Было принято решение продлить конкурс до 14 марта и дополнить творческие рекомендации в рамках технического задания для скульпторов.

Авторам ранее представленных работ предстоит доработать проекты. Также к участию в конкурсе приглашают скульпторов и творческие коллективы. Онлайн-выставка проектов Мемориального комплекса «Курская битва» будет представлена на сайте Российского военно-исторического общества.

Мемориал в честь героев Курской битвы планируется открыть на территории Поныровского района в августе 2023 года. Первый камень на месте будущего Мемориального комплекса будет заложен 22 февраля 2022 года.