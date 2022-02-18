Лос-Анджелес, США, , 13:52 — REGNUM Американская актриса и певица Оливия Родриго рассталась с музыкальным продюсером Адамом Фейзом. Об этом 18 февраля пишет E!

Оливия Родриго Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, слухи о расставании пары появились ещё в канун Нового года, однако официального подтверждения не было. Родриго и Фейз состояли в отношениях всего семь месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго стала известна в 2020 году после выхода её сингла Drivers License. В течение недели после релиза песни она дважды побила рекорд Spotify по количеству ежедневных стримов.

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