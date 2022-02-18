Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Оливия Родриго рассталась с музыкальным продюсером Адамом Фейзом. Об этом 18 февраля пишет E!

Скриншот видео на YouTube Оливия Родриго

Как отмечает издание, слухи о расставании пары появились ещё в канун Нового года, однако официального подтверждения не было. Родриго и Фейз состояли в отношениях всего семь месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго стала известна в 2020 году после выхода её сингла Drivers License. В течение недели после релиза песни она дважды побила рекорд Spotify по количеству ежедневных стримов.