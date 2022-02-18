Москва, , 13:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания, которое пройдут 19 февраля, из ситуационного центра. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля, напомнив про «знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное».

При этом он отметил, что подробности о том, как конкретно российский лидер поучаствует в учениях, — это непубличная информация.

Песков подчеркнул, что плановые российские учения прозрачны и абсолютно понятны для специалистов из других стран. Россия заранее оповещает о них иностранные государства по различным каналам.

«Они [учения] не должны вызывать ни у кого обеспокоенности», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в России будут проведены плановые учения под руководством верховного главнокомандующего ВС России, президента РФ Владимира Путина, в которых будут принимать участие силы российской ядерной триады. В ходе манёвров будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Читайте также: Россия 19 февраля проведет военные учения с участием сил ядерной триады

Отмечается, что плановое учение с участием Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов предназначено для проверки готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская армия проведёт крупные учения под руководством Путина