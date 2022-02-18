Сеул, , 13:50 — REGNUM Военные Южной Кореи провели успешные низкотемпературные лётные испытания отечественного вертолёта KAI LAH. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Вертолет (сс) DVIDSHUB

По их словам, тестирование проходило в канадском городе Йеллоунайф, где в зимнее время года температура воздуха опускается до — 32 °C, на протяжении девяти недель.

Вертолёт совершил около 40 тестовых полётов, в ходе которых были проверены его способности противостоять экстремальным погодным условиям.

Напомним, что прототип вертолёта был представлен в 2018 году, а в конце 2020 года он прошёл предварительные испытания на боевую пригодность.