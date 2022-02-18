Москва, , 13:55 — REGNUM Россия и Китай работают над межправительственным соглашением о поставках китайской стороне 100 млн тонн угля. Об этом директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников сообщил 18 февраля на конференции Argus «Уголь России 2022».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что осенью 2021 года Россия и Индия подписали меморандум о поставках индийской стороне 40 млн тонн угля. Теперь подобное соглашение планируется заключить с КНР.

«Сейчас находится в разработке межправсоглашение с Китайской Народной Республикой, и там стоит цифра 100 млн тонн», — сказал Мочальников.

По его словам, у России очень хорошие перспективы по поставкам угля, так как предложение на мировом рынке сокращается. Спрос на уголь растёт в последние годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это направление стало приоритетным для экспорта.

Так, в 2021 году доля российского угля на рынке АТР составила 12%, тогда как в 2010 году составляла 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мочальников заявил, что запасов угля России хватит на сотни лет.

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