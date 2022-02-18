Ташкент, 18 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В сообщении отмечается, что в стратегии развития Узбекистана на 2022−2026 годы поставлена цель довести объем экспорта товаров до 30 миллиардов долларов и число иностранных туристов до 7 миллионов.

«Это возлагает особую ответственность на таможенные органы», — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим на совещании основное внимание было уделено развитию таможенной системы, улучшению условий на постах.

«Таможенные посты — это лицо нашей страны, именно здесь формируется первое впечатление. В них должны быть удобные условия для населения и предпринимателей», — сказал Мирзиёев на совещании.

В этой связи, глава государства дал указания по совершенствованию инфраструктуры пограничных таможенных постов, благоустройству прилегающей к ним территории, реконструкции некоторых постов и ремонту ведущих к ним дорог.