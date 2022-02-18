Курск, 18 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. МУП «Водоканал города Курска» оштрафовали на 454 тысячи рублей за сброс загрязненных сточных вод в реку Сейм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

На очистных сооружений, эксплуатируемых предприятием, отобрали пробы компонентов природной среды. В результате был выявлен ряд нарушений требований природоохранного законодательства. Предприятие сбрасывало сточные воды в реку Сейм, превышая установленные нормативы допустимого сброса. Также водоканал не указал в отчете результаты проведения производственного экологического контроля и не отразило некоторые виды отходов.

Юридическое и должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 454 тысячи рублей. Предприятию также выдали предписание об устранения выявленных нарушений, исполнение которого проконтролирует Росприроднадзор.