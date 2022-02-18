Рыбинск, Ярославская область, 18 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньщиков, обвиняемый в мошенничестве при строительстве школы в Рыбинске, отправлен под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском городском суде.

Yarregion.ru Построенная школа в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM Меньшиков был задержан сотрудниками ФСБ 16 февраля в здании самой школы на улице Тракторная. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Школа была сдана в сентябре 2020 года, но уже через несколько месяцев в здании появились трещины.

Следствие ходатайствовало об избрании Меньщикову меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд данное ходатайство удовлетворил. Меньщиков помещен под домашний арест на срок до 15 апреля 2022 года.