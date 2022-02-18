Уфа, 18 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Четверых жителей Башкирии обвинили в воспрепятствовании расследованию уголовного дела и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в декабре 2020 — январе 2021 года экс-адвокат, которая являлась обвиняемой по уголовному делу по признакам мошенничества, будучи несогласной с квалификацией своих действий и позицией, занятой следователем, не раз обращалась с заявлениями об его отводе, тем самым желая смягчить обвинение, в чем ей было отказано.

В материалах дела указано, что находясь под домашним арестом обвиняемая со своим защитником, решила воспрепятствовать расследованию в отношении нее дела, дискредитировав следователя, в производстве которого оно находилось, для оказания на него давление и отстранения от расследования.

«Злоумышленница, воспользовавшись приятельскими отношениями со своей бывшей доверительницей, являющейся свидетелем по делу, получила ее переписку со следователем личного характера, после чего, без ее согласия, передала ее своему защитнику, который в свою очередь обратился к коллеге с просьбой помочь в опубликовании чужой личной переписки, сопровождаемой статьей критического характера в отношении следователя, на популярном telegram-канале, с администратором которого тот сотрудничал по роду своей деятельности», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что итоге в интернете была опубликована информация о частной жизни вышеуказанных лиц без их согласия. В результате были нарушены их конституционные права и осуществлено вмешательство в работу следователя, производящего расследование.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни и воспрепятствование производству предварительного расследования и пособничества в его совершении.

Сообщается, что трое из четверых фигурантов уголовного дела свою вину не признали. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.