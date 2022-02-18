Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Обострения военного конфликта в Донбассе не избежать, высказал своё мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Понять ситуацию на Украине невозможно, не попытавшись разобраться с целями американской политики. Войну на Украине ожидали ещё весной прошлого года, я скептически относился к этим предположениям, поскольку глава Белого дома Джо Байден ещё не изучил всю шахматную доску и наделся склонить Россию к уступкам. Поэтому начинать войну тогда было преждевременно. После законных требований президента России Владимира Путина пересмотреть ситуацию в Восточной Европе для американцев война на Украине стала актуальной. Цель США — поставить Россию в ситуацию проигрышную и безвыходную», — отметил он.

Собеседник ИА REGNUM предположил, что США хотят стратегически поссорить Россию и Европу, а также повесить на Москву ответственность за политическую и финансовую ситуацию на Украине.

«Президент Украины и вся команда Владимира Зеленского выступают с критикой, что немыслимо было ещё недавно, алармистских заявлений американской правящей элиты. О том, что Россия готова начать войну, в Киеве категорически не согласны и критикуют самого Джо Байдена. Интересы Украины понятны: из Украины выведено 12,5 млрд долларов. Каждый месяц истерия о «нападении России» стоит украинскому бюджету 3 млрд долларов. Для чего эту истерику развернули США? Две цели. Во-первых, заранее априори сделать Россию однозначно виновной в нападении на Украину, даже если Россия будет обороняться. Американцы кошмарят бизнес Украины, вынуждая всё-таки начать наступление. И однажды финансовая ситуация Украины будет настолько плоха, что Киев будет вынужден отдаться этому приказу», — уверен эксперт.

Эдуард Попов считает, что война в Донбассе неизбежна, потому что войны хотят США.

«Война будет спровоцирована Вашингтоном, несмотря на активное противодействие России. Иного варианта развития событий я не вижу. Перспектива войны у меня сомнений не вызывает», — заключил он.