Мадрид, 18 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Военно-морские силы Египта и Испании провели совместные морские учения в Средиземном море. Об этом пишет Prensa Latina.

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Маневры отразили высокую конкурентоспособность и боеспособность войск, а также их боеготовность, говорится в заявлении военных.

Учения включали проведение различных боевых действий ВМС, направленных на укрепление процедур обеспечения безопасности на воде в Средиземном море для оценки воздушных и надводных угроз, говорится в сообщении.