Москва, , 13:40 — REGNUM Обсуждая безопасность отдельных стран, нельзя игнорировать безопасность других, в этом случае важно соблюдать принцип неделимости, заявил 18 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости подписания США, Россией и рядом стран документа, который будет гарантировать безопасность Украины.

«Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Это тезис, который мы отстаиваем, это тезис, который глава [МИД РФ Сергей] Лавров подробно разъяснил коллегам в США и Европе», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к ведению с Россией переговоров в любом формате для установления мира.

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