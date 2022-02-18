Ташкент, , 13:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«На совещании президент подчеркнул важность расширения доли женщин среди сотрудников службы», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что сегодня через таможенные посты проходят 95 процентов пассажиров и 75 процентов грузов. Разрешения 60 видов, которые прежде выдавались 12 различными ведомствами, сегодня предоставляются в электронном виде через «единое окно» на таможенных постах.