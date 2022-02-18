Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 18 февраля лечение получают 708 пациентов, из них у 468 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 661 пациента диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 621 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из 87 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 52 человека, выписаны 54 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля выздоровели с начала пандемии 30 429 жителя республики, за последние сутки выписаны 96 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 41 006 случая заражения коронавирусом, из них 383 — за последние сутки.

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