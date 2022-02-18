Глава Крыма: На любую провокацию Киева последует ответ
Симферополь, 18 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На любую провокацию со стороны киевских властей в отношении Крыма последует сокрушительный ответ. Об этом в соцсетях 18 февраля, комментируя заявление министра обороны Украины, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что планы киевских властей значения не имеют.
Аксёнов также выразил надежду на то, что развитый инстинкт самосохранения у украинских политиков и бизнесменов «удержит их от безумных поступков».
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Как сообщало ИА REGNUM ранее министр обороны Украины Алексей Резник заявил об отсутствии у Киева планов по проведению силовой операции в отношении Донбасса или Крыма. Заявление прозвучало на фоне обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.