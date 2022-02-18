Симферополь, 18 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На любую провокацию со стороны киевских властей в отношении Крыма последует сокрушительный ответ. Об этом в соцсетях 18 февраля, комментируя заявление министра обороны Украины, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Министр обороны Украины заверяет, что эта страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. И призывает не верить подобным сообщениям. На самом деле верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что планы киевских властей значения не имеют.

«Важно, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма, последует сокрушительный ответ, и за Перекопом это прекрасно знают. Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс. Нацисты понимают только силу. Поэтому мощь Вооруженных Сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности вне зависимости от того, что болтают в Киеве», — подчеркнул глава российского региона.

Аксёнов также выразил надежду на то, что развитый инстинкт самосохранения у украинских политиков и бизнесменов «удержит их от безумных поступков».

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Как сообщало ИА REGNUM ранее министр обороны Украины Алексей Резник заявил об отсутствии у Киева планов по проведению силовой операции в отношении Донбасса или Крыма. Заявление прозвучало на фоне обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.