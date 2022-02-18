Йошкар-Ола, , 13:38 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 февраля выздоровели с начала пандемии 30 429 жителя республики, за последние сутки выписаны 96 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 41 006 случая заражения коронавирусом, из них 383 — за последние сутки. 1003 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умер один человек с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 17 февраля лечение получали 710 пациентов, из них у 467 жителей подтверждено заражение коронавирусом.