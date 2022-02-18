Ульяновск, 18 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели выпустили очередное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

В ведомстве информируют об объявлении «жёлтого» уровня погодной опасности, предупреждая, что местами ожидаются сильные снегопады, мокрый снег и гололёд.

«Ночью и днём 19 февраля ожидается сильный южный ветер отдельными порывами 15 — 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, днём 19 февраля ожидаются снегопады и южный ветер 7 — 12 метров в секунду с отдельными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит −2…+3 градуса,

При шквалистом ветре спасатели призывают жителей ограничить выход из зданий и оставаться в помещениях, а также не оставлять без присмотра детей.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх уровней, где «жёлтый» следует за «зелёным» и означает, что стихия потенциально опасна.