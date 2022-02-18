Москва, , 13:37 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину по ночам спится спокойно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как спится российскому лидеру на фоне информации об обострении обстановки в Донбассе.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«Спокойно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь в ответ на вопрос о своём собственном сне также отметил, что спит «не менее спокойно, но чутко».