Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

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В составе «Детройта» шайбы забросили защитник Трой Стечер и нападающий Дилан Ларкин.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились защитник К'Андре Миллер и форвард Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Детройт» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Рейнджерс» идут на шестом месте в Восточной конференции с 67 очками.

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